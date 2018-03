VILLETTA BARREA: DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER RICETTAZIONE

VILLETTA BARREA. Ieri pomeriggio, i carabinieri di Villetta Barrea, nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati, hanno denunciato per ricettazione S.S., pregiudicato, di origine napoletana.

Nel corso del servizio i militari hanno fermato, durante un posto di controllo lungo la Strada Regionale 83 Marsicana, un’utilitaria condotta da S.S.. Sin da subito il suo atteggiamento è apparso nervoso tanto da insospettire gli operanti.

Il conseguente controllo in banca dati ha fatto emergere a suo carico una serie di precedenti per reati contro il patrimonio. Pertanto i carabinieri hanno proceduto a perquisirlo e nel bagagliaio dell’autovettura sono state rinvenute una settantina di confezioni di profumo di varie marche.

Di quelle confezioni S.S. non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza e non ha neppure fornito spiegazioni del motivo per il quale si trovasse in zona.

Visti gli elementi raccolti ed i precedenti specifici a carico di S.S., le confezioni di profumo sono state sequestrate ed S.S. è stato denunciato per ricettazione.