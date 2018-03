SISMA L'AQUILA: UNA STORIA D'AMORE ISPIRATA A UN FATTO VERO

L’AQUILA. Il terremoto interiore che fa da specchio al terremoto "naturale": esce in libreria, in occasione del quinto anniversario del sisma dell'Aquila, "Terremotività", romanzo di Marco Lombardi (Iacobelli editore) liberamente ispirato a un episodio realmente accaduto durante i terribili giorni del post-terremoto. Una persona si è barricata in una casa puntellata della zona rossa dell'Aquila: da questa storia prende avvio il romanzo che ha come protagonista Claudia, una ragazza che non prova più nulla, nè affetto, nè desiderio, nè amore. Le emozioni le scivolano semplicemente addosso. La smuove solo il volontariato, al quale si dedica con foga e abnegazione. Così quando un sisma devastante colpisce una città vicina, sente l'irrefrenabile bisogno di mollare tutto per soccorrere chi ha bisogno del suo aiuto.

Marco Lombardi è scrittore, giornalista e conduttore di programmi radio e tv. Insegna all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, alla Scuola nazionale di Cinema di Milano e alla scuola Holden di Alessandro Baricco.