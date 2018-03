SORPRESI A RUBARE, PICCHIANO DONNA E FUGGONO CON BOTTINO

CHIETI. Si è trasformato in rapina un furto in abitazione messo a segno nel primo pomeriggio di ieri a Chieti dentro una casa al piano terra nella zona del Villaggio Mediterraneo. Una donna di 54 anni al momento di rincasare ha trovato due uomini che si erano introdotti nell'abitazione per commettere un furto: i due alla vista della donna l'hanno picchiata e immobilizzata portando via una somma di circa 350 euro, quindi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. La donna poco dopo è stata soccorsa e portata nel vicino ospedale dove ha avuto una prognosi di dieci giorni. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura di Chieti.