CITTA’ SANT’ANGELO, ROBERTO RUGGIERI ANNUNCIA LA CANDIDATURA A SINDACO

COMUNE. CITTA’ SANT’ANGELO. Roberto Ruggieri, già assessore ai Lavori Pubblici per la Provincia di Pescara, annuncia la sua candidatura a Sindaco di Città Sant’Angelo. «Dopo cinque anni trascorsi a lavorare per migliorare la provincia pescarese – spiega il candidato sindaco – ora voglio continuare a impegnarmi e lavorare per rilanciare il mio Comune». «E’ una scelta dettata soprattutto dalle continue richieste dei miei concittadini – aggiunge Ruggieri – loro hanno voluto insistentemente che decidessi per la candidatura a Sindaco di Città Sant’Angelo». Roberto Ruggieri presenterà il simbolo della formazione istituita appositamente per le Amministrative angolane e illustrerà le motivazioni della sua candidatura nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, martedì 2 aprile, alle ore 11:00 presso la sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara, a Palazzo dei Marmi in Piazza Italia.