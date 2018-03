CONSIGLIO COMUNALE PESCARA, ENTRA EMILIANO DI GENOVA

COMUNE. PESCARA.E’ entrato ieri in Consiglio comunale il consigliere Emiliano Di Genova che, seppure per poche settimane, sostituirà il consigliere uscente Carlo Masci, assessore regionale, dimessosi dopo la polemica contro i ‘trasformisti’ che siedono in aula. «Sono convinto», ha commentato il sindaco Luigi Albore Mascia, «che l’esordio odierno rappresenterà il trampolino per la prossima competizione elettorale che certamente lo vedrà impegnato in prima linea». Il Consiglio comunale ha quindi approvato alcune alienazioni di aree, ed è già stata convocata per oggi la conferenza dei capigruppo per decidere la data della prossima seduta del Consiglio comunale prima della sospensione delle attività, prevista 45 giorni prima del ritorno alle urne.