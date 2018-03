STALKING: TEMPESTA LA SUA EX DI CHIAMATE E SMS, DENUNCIATO

CRONACA. CARSOLI. Tempesta la sua ex compagna con sms, telefonate e messaggi sui social network e viene denunciato dai carabinieri per atti persecutori: nei guai un 45enne di Roma che aveva una relazione a Carsoli con una donna 35enne del posto. Dopo la fine del loro rapporto, avrebbe iniziato a contattarla continuamente chiedendo di tornare insieme. Una situazione insostenibile per la donna che tempo fa ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, rivolgendosi alla stazione locale e raccontandogli i dettagli di ciò che le era accaduto. Dopo aver svolto mirati accertamenti e raccolto tutti gli elementi utili alle indagini, per l'ex compagno è scattata la denuncia per stalking. Il tribunale di Avezzano (L'Aquila) ha inoltre disposto per l'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna nonché il divieto di interagire con la stessa con ogni mezzo di comunicazione.

CRONACA. CARSOLI. Tempesta la sua ex compagna con sms, telefonate e messaggi sui social network e viene denunciato dai carabinieri per atti persecutori: nei guai un 45enne di Roma che aveva una relazione a Carsoli con una donna 35enne del posto. Dopo la fine del loro rapporto, avrebbe iniziato a contattarla continuamente chiedendo di tornare insieme. Una situazione insostenibile per la donna che tempo fa ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri, rivolgendosi alla stazione locale e raccontandogli i dettagli di ciò che le era accaduto. Dopo aver svolto mirati accertamenti e raccolto tutti gli elementi utili alle indagini, per l'ex compagno è scattata la denuncia per stalking. Il tribunale di Avezzano (L'Aquila) ha inoltre disposto per l'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna nonché il divieto di interagire con la stessa con ogni mezzo di comunicazione.