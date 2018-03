PORTA A SPASSO GROSSO CANE SENZA GUINZAGLIO, MULTATO

GIULIANOVA. Nel corso di un blitz antibivacco nelle aree verdi di Giulianova (Teramo), specificamente nei parchi degli Eucalipti, di via del Campetto, del quartiere Annunziata, di Villa Pozzoni e Colleranesco, la polizia locale hanno individuato nel parco degli Eucalipti un cane di grossa taglia privo guinzaglio e senza il regolare microchip. Gli agenti in servizio, dopo aver individuato il proprietario dell'animale, in passato gia' diffidato per analoghe violazioni, lo hanno sanzionato.