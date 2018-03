SI ARRAMPICA ALLA GRONDAIA PER ENTRARE IN CASA EX, ARRESTATO

TERAMO. Si è arrampicato alla grondaia fino al terzo piano di un condominio per entrare in casa della ex. Non si era rassegnato all'interruzione del rapporto sentimentale che la sua compagna aveva deciso, perseguitata dalla gelosia di lui. Traian Pedicone, un 23enne di Tortoreto di origine romene, ha letteralmente ossessionato la sua ex, una brasiliana di 34 anni, con pedinamenti, telefonate, messaggi. Fino a ieri, quando si è arrampicato su una grondaia per entrarle dentro casa, al terzo piano di un condominio. Le urla di una vicina che l'ha notato hanno attirato l'attenzione della brasiliana che chiesto l'intervento dei carabinieri: quando i militari sono arrivati il giovane era riuscito a entrare in casa ma è stato dissuaso dai militari che lo hanno arrestato per violazione di domicilio e stalking.