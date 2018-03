DROGA: RICONOSCIUTO DA AGENTE FUORI SERVIZIO E ARRESTATO

TERAMO. A bordo di un'auto sorpassa quella di un poliziotto della Polstrada fuori servizio che lo riconosce e avverte i colleghi della sala operativa autostradale dell' Aquila che lo fermano per un controllo lungo l'autostrada A24. Giovanni Ruggero, 20enne di Pineto, è stato così sorpreso in possesso di una piccola quantità di marijuana. Il ritrovamento dello stupefacente ha fatto scattare la perquisizione nell'abitazione che il giovane utilizza abitualmente, ad Ancona: qui i poliziotti hanno rinvenuto altri 130 grammi della stessa sostanza stupefacente, nascosti in una busta di plastica dentro una scatola di detersivo e una somma di denaro che si presume sia il provento della vendita della droga. Il ventenne è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione del magistrato.