PIROMANE ANCORA IN AZIONE A SULMONA

SULMONA. Torna in azione il piromane a Sulmona. Nella notte incendiate tre auto in via Avezzano. La natura è sicuramente dolosa come hanno potuto constatare Vigili del Fuoco e Carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto per le necessarie verifiche. In tutti e tre i casi il piromane ha utilizzato liquido infiammabile versato tra il parabrezza e il vano motore. Dal 2010 a Sulmona sono state incendiate oltre 50 auto, una ventina nello stesso quartiere nel mirino la notte scorsa.