RICOSTRUZIONE POGGIO PICENZE, BLUNDO INTERROGA MINISTRI

TERREMOTO. L’AQUILA. Nelle operazioni di ricostruzione delle abitazioni di Picenze danneggiate dal sisma del 2009 e in gran parte situate sopra il reticolo di Grotte è auspicabile l'impiego di adeguate risorse per garantire una ricostruzione sicura nella valorizzazione di questa peculiarità del territorio. A dichiararlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle Enza Blundo.

«La popolazione residente – spiega Blundo - denuncia ormai da molti anni il fatto che la ricostruzione delle case stia avvenendo negli stessi punti e con le stesse modalità utilizzate durante gli anni precedenti il sisma del 2009». La senatrice ha indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle Infrastrutture, dell'Ambiente e dell'Economia una interrogazione chiedendo loro quali iniziative intendano assumere per garantire la messa in sicurezza delle grotte e delle case , oppure per dare seguito alla richiesta di delocalizzazione o sostituzione edilizia manifestata dai cittadini.