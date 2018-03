INCIDENTI MONTAGNA: CADE E SI FA MALE, SOCCORSO A SCIATRICE

PESCARA. Una donna di 53 anni, M.L., di Roma, rimasta ferita dopo una caduta con gli sci, è stata recuperata con l'elisoccorso del 118 in zona Rava della Vespa sul versante nord ovest della Maiella. A renderlo noto è il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. La donna, che era in compagnia di alcuni amici, si è fatta male ad un ginocchio mentre sciava. I soccorsi sono partiti via terra con una squadra del Cnsas e via aria con l'elisoccorso partito dall'Aquila: a causa della scarsa visibilità in un primo momento non è stato possibile localizzare l'infortunata. Successivamente, il pilota è riuscito a superare alcuni banchi di nebbia, individuando la sciatrice per il recupero e il trasporto in ospedale.