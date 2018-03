PESCARA, APP PER GLI ORARI DEI BUS (SOLO PER APPLE)

APP. PESCARA. Si chiama ‘FromToPescarabus’, ed è un’applicazione che, installata su un Ipad o Iphone consente all’utente di entrare all’interno dei mezzi di trasporto pubblico e, inserendo la propria destinazione, conoscere in tempo reale quale autobus prendere, i tempi di attesa, il tempo di percorrenza, eventuale coincidenze, e la propria fermata consigliata. Per ora l’applicazione è disponibile solo in formato IOS per Iphone e Ipad, ma nei prossimi mesi ci sarà anche la versione per Android per tutti gli altri smartphone.