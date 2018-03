STUDENTESSA VASTO MUORE A SCUOLA DOPO UN MALORE

VASTO. Tragedia venerdì mattina al Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto e' morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava a scuola. Valeria Zinni, 19 anni, si sarebbe sentita male all'improvviso: e' morta poco dopo nell'ospedale di Vasto, dove era stata trasportata in ambulanza. La giovane era assistita a scuola da un insegnante di sostegno. Sconvolti i compagni di classe della ragazza quando hanno appreso la notizia che la loro compagna non ce l’ha fatta. Sul corpo della giovane sarà disposta l’autopsia per stabile le cause del decesso. Ad effettuarla sarà il medico legale Pietro Falco poi la salma sarà restituita ai parenti per i funerali di rito.

Sarà il riscontro diagnostico richiesto dai medici del pronto soccorso dell' ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto a stabilire la causa della morte della studentessa. L'autopsia clinica verrà eseguita non prima di un paio di giorni da Pietro Falco, direttore del servizio di medicina legale dell'Asl Lanciano-Vasto-Chieti. «Ogni mattina la vedevo arrivare a scuola - ha dichiarato la dirigente scolastica, Letizia Daniele - ed era sempre seguita da vicino da un'insegnante di sostegno. Siamo tutti senza parole per la morte di una ragazza che tutti avevamo nel cuore. Siamo vicini alla famiglia in questo doloroso momento».

La salma non è stata restituita alla famiglia ed è trattenuta presso l'obitorio dell'ospedale di Vasto.