EMICICLO: TAR RESPINGE SOSPENSIVA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI RESTAURO

L'AQUILA. Il Tar dell’Aquila, con ordinanza, ha respinto l’istanza di sospensiva avanzata dall’impresa “Ar Arte e Restauro Srl”, presentata in proprio e in qualità di impresa Capogruppo di una costituenda Ati, in merito all’aggiudicazione di lavori per il restauro degli immobili del Consiglio regionale, dopo l’esclusione dall’appalto di 13 milioni euro. I lavori riguardano il complesso immobiliare “Ex Gil”, che ospita la sala consiliare, e il palazzo dell’Emiciclo, danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. L’ordinanza è stata depositata in cancelleria e firmata dai giudici amministrativi Paolo Passoni e Maria Abbruzzese.