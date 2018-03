VALENTINO DE CAMPLI È IL NUOVO PRESIDENTE FEDAGRI ABRUZZO

CRECCHIO. Valentino Di Campli, 46 anni, Presidente del Consorzio vitivinicolo Citra, è stato riconfermato Presidente della Fedagri-Confcooperative Abruzzo al termine dell’Assemblea regionale che si è svolta oggi presso la Cantina Sociale “Progresso Agricolo” di Crecchio. All’Assemblea hanno partecipato anche il Presidente di Fedagri Giorgio Mercuri e l’Assessore Regionale all’Agricoltura Mauro Febbo.

«L’Abruzzo ha bisogno di agricoltura», ha esordito il Presidente Mercuri.

Il Presidente Di Campli ha espresso un «sentito ringraziamento» per Giorgio Mercuri, Presidente Fedagri nazionale, che aveva guidato per oltre un anno da Commissario la Fedagri Abruzzo «seguendo con impegno e dedizione le cooperative e cercando di dare sempre risposte ai loro problemi».

Fedagri Abruzzo associa 55 cooperative agricole, attive prevalentemente nel settore vitivinicolo e ortofrutticolo, per un fatturato complessivo che supera i 400 milioni di euro.