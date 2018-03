DROGA: EROINA NELLO ZAINETTO, DUE ARRESTI A PENNE

PESCARA. Un 31enne di Genova e la sua compagna, cittadina spagnola della stessa età sono stati arrestati nella serata di ieri a Penne (Pescara) dai carabinieri della locale Compagnia (Pescara), perchè trovati in possesso di droga. I due, fermati all'esterno del centro sportivo della cittadina vestina, avevano in uno zaino e nel cruscotto della loro auto cinque dosi di eroina, frammenti di marijuana, due spinelli e 400 euro in contanti. Per i due giovani, è scattato così l'arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, con l'accompagnamento nelle case circondariali di Pescara e Chieti. Negli ultimi mesi a Penne (Pescara) sono stati diversi gli arresti per lo spaccio, frequente anche all'esterno degli istituti scolastici.