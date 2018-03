“MEDIUCATION”: IL PROGETTO DEL CO.RE.COM. ABRUZZO MODELLO NELL’EDUCAZIONE DIGITALE

SCUOLA. ABRUZZO. Partirà da L’Aquila, oggi, il tour nazionale dell’Associazione “Nuvolaverde” nelle scuole superiori, per lanciare il corso di educazione alla conoscenza digitale denominato “knowledge, modi e mondi nuovi”.

Il progetto, voluto e finanziato dal Co.Re.Com. Abruzzo, ha lo scopo di diffondere all’interno del sistema scolastico la consapevolezza della problematica dell'uso dei media da parte dei minori, la cultura della responsabilità e l’adozione di buone prassi in tema di media education. I primi risultati di Mediucation saranno presentati da Filippo Lucci, presidente Co.Re.Com. Abruzzo e Coordinamento Nazionale Co.Re.Com. e da Manuel de Nicola, Università degli Studi di Teramo, che ha realizzato il progetto in partenariato con l'USR Abruzzo. L’evento, che si svolgerà presso l’aula magna del dipartimento di Scienze Umane dell’Università de L’Aquila, verrà trasmesso in diretta streaming su Rai Scuola e sul Sole 24 Ore dalle ore 10,30 alle ore 12,30. L’iniziativa proseguirà città dopo città per concludersi il prossimo novembre in Lombardia con un vero e proprio meeting dal titolo “knowledge 2014” che riassumerà le varie esperienze maturate nel tour lungo la penisola.