CIVITALUPARELLA, PASSEGGIATA ECOLOGICA PER DIRE NO ALL’EOLICO

CRONACA. CIVITALUPARELLA. Il comitato cittadino “la difesa” organizza per domenica 30 marzo la passeggiata ‘no eolico colle del vento’ per ammirare la magnificenza dei luoghi del comune di Civitaluparella e dei comuni limitrofi (Montelapiano e Fallo) interessati da progetti di realizzazione impianti eolici. Colle del vento è interessato da un progetto da parte della ditta Civitaluparella Wind srl che prevede 8 otto mega torri dall’altezza di 150 metri a solo 500 metri dal centro abitato e tra l’altro in area a soli 700 dalla zona sic bosco di Paganello di grande importanza per la conservazione della biodiversità e che contempla tra le specie animali protette il nibbio reale e l’orso bruno marsicano. «Come se non bastasse», protesta il comitato cittadino, «a ridosso di colle del vento a soli 500 metri ulteriori progetti collocano il parco eolico di Montelapiano (otto generatori), quello del comune di Fallo con 5 aerogeneratori ed infine il progetto della Enerm di Lanciano con ben 25 aerogeneratori di cui 18 sul territorio comunale di Civitaluparella: un comprensorio eolico dunque con 47 aerogeneratori tutti fortemente impattanti ed in modo esclusivo per il comune di Civitaluparella».