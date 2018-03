RECUPERO BOMBA, A CUPELLO EVACUATE MILLE PERSONE

CUPELLO. Un migliaio di persone sarà evacuato domani mattina a Cupello per consentire agli artificieri di rimuovere un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale ritrovato durante i lavori di scavo un mese fa in un terreno in via De Gasperi. Il sindaco, Angelo Pollutri, ha predisposto un'ordinanza con il programma di evacuazione per mettere in sicurezza la popolazione durante le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico inesploso di circa 50 centimetri di diametro per un metro e mezzo di altezza con un peso di 128 chilogrammi. All'interno della perimetrazione di sicurezza si dovrà provvedere a evacuare le abitazioni a partire dalle 7 alle 9, mentre le strade all'interno della zona di sicurezza saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 10.30, così come resteranno chiusi gli esercizi commerciali. Le scuole del paese resteranno invece aperte.