FALSI DOCUMENTI PER ACQUISTO AUTO, KO TRAFFICO NEL TERAMANO

TERAMO .Stroncato un traffico ai danni di società di Leasing e Finanziarie nel teramano da parte della Polizia Stradale; i personaggi coinvolti, tutti nomadi residenti in provincia nelle località di Martinsicuro, Alba Adriatica e Silvi, acquistavano autovetture, nuove ed usate, principalmente Fiat 500, presso concessionarie della provincia mediante presentazione di falsa documentazione (buste paga, CUD, mod. 730). In tal modo ottenevano il finanziamento pari all'intero valore del veicolo acquistato, che ovviamente non veniva onorato. Successivamente, al fine di evitare il sequestro del mezzo per truffa, ripulivano i documenti mediante fittizie intestazioni a persone compiacenti; quest'ultime rivendevano i mezzi a terzi, acquirenti in buona fede. Sono state identificate e denunciate all'Autorità Giudiziaria 9 persone, tutti Rom, e recuperate 3 autovetture.