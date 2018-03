INCIDENTI STRADALI: SCONTRO SULLA STATALE 16: 3 FERITI A ORTONA

ORTONA. Tre persone sono rimaste ferite, stamani, in uno scontro frontale tra tre veicoli avvenuto nei pressi di Ortona, sulla statale 16.

L'Adriatica è stata chiusa per un paio di ore ed il traffico è stato deviato nel parcheggio adiacente la strada per bypassare il luogo dell’incidente. Si sono registrati disagi e rallentamenti e lunghe code di auto che hanno impiegato anche più di 40 minuti per proseguire il loro viaggio.