RICOSTRUZIONE: SABATO MANIFESTAZIONE A L'AQUILA CON RAPAGNA'

CRONACA. L’AQUILA. Sabato 29 Marzo, alle 15, a L'Aquila, nella piazza della Fontana Luminosa e presso l'Auditorium "Renzo Piano" del Parco Castello, si terra' una manifestazione e assemblea popolare per la ricostruzione e la messa in sicurezza sismica. Lo annuncia Pio Rapagna', coordinatore di Mia Casa d'Abruzzo, che sara' presente all'incontro. «Il Mia Casa - spiega - intende dare una forte spinta per sollecitare e accelerare la ricostruzione e messa in sicurezza sismica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, l'inizio dei lavori nelle "Case E" di proprieta' dell'Ater, degli ex-assegnatari e del Comune dell'Aquila. Dopo 5 anni, mentre la ricostruzione e la messa in sicurezza delle Case E non inizia, e' accaduto che il Comune dell'Aquila chiede alle famiglie ancora sfollate, il pagamento di un 'canone di compartecipazione per coprire esorbitanti spese di manutenzione e di condominio dei Complessi C.A.S.E. e M.A.P., inizialmente e provvisoriamente assegnati a titolo di comodato, anche gratuito, mentre le spese per la gestione, manutenzione e amministrazione dei complessi e dei singoli alloggi, sono e saranno sempre di piu' 'insostenibili' da parte delle famiglie ancora sfollate».