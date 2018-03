RAPINA IN BANCA NEL CHIETINO, BOTTINO 40 MILA EURO

CHIETI. Una rapina è stata compiuta nel pomeriggio ai danni della filiale di Tollo (Chieti) della Banca popolare di Lanciano e Sulmona. I banditi, che sono entrati in azione poco dopo che la banca aveva chiuso al pubblico, intorno alle 16.30, hanno utilizzato un'auto, poi risultata rubata e abbandonata sul posto, per sfondare la porta a vetri nella banca. Una volta dentro due persone a volto coperto, una armata di pistola e l'altra di mitra, si sono fatte consegnare il denaro dagli impiegati, circa 40 mila euro e sono fuggite, probabilmente a bordo di un'altra auto. Non si esclude al presenza di un complice all'esterno della banca. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.