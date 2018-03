SBARCHI A LAMPEDUSA: IN 30 ALLOGGIATI IN HOTEL A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Sono alloggiati in un hotel di Montesilvano (Pescara) trenta tra somali ed eritrei sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa. Sono arrivati in aereo da Trapani e poi sono stati sistemati, tramite la prefettura, nella struttura ricettiva della citta' adriatica. Per il permesso di soggiorno dovranno recarsi in questura, a Pescara. Altri stranieri sono stati collocati in Abruzzo sia in provincia dell'Aquila che in provincia di Chieti.