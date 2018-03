RAPINA A CEPAGATTI: ANZIANA FERITA NELLA COLLUTTAZIONE.

CEPAGATTI. Nella giornata di ieri una pensionata 78enne di Cepagatti, è rimasta ferita a seguito di una rapina ai suoi danni. L’anziana è stata avvicinata, in una via del centro, con una scusa da una donna di etnia rom che, senza troppi scrupoli, l’ha poi assalita strappandole dal collo una catenina d’oro e dalle mani due anelli, fuggendo precipitosamente a bordo di un’autovettura. La pensionata, provando ad opporsi alla violenza, ha dapprima cercato di resistere all’aggressione e poi ha afferrato la portiera dell’auto nel vano tentativo di impedirne la fuga, rovinando però a terra, battendo il capo: nella caduta ha riportato un leggero trauma cranico e una ferita all’arcata sopracciliare. Medicata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni; sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Cepagatti