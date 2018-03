A L’AQUILA NUVOLAVERDE, CORSO DI EDUCAZIONE ALLA CONOSCENZA DIGITALE

SCUOLA. ABRUZZO. Il 28 marzo da L’Aquila parte il tour Nuvolaverde nelle scuole superiori per parlare di cambiamento e lanciare il corso di educazione alla conoscenza digitale. Le tappe di Kowledge – in collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali - partiranno da L’Aquila il 28 marzo. Riuniranno gli studenti delle scuole superiori fisicamente e on line grazie allo streaming video su Rai Educational e Il Sole 24 Ore. Nel corso degli incontri saranno organizzati focus su temi specifici: dalla trasparenza dei social network, al big data, alla cyber mobility, alla sharing economy, alla stampante 3D. Gli studenti saranno sensibilizzati all’uso del digitale in funzione di: efficienza e trasparenza della PA; sviluppo economico e competitività delle imprese; relazione con le persone e il territorio in funzione sociale; fruizione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale. Il progetto prevede in seguito l’avviamento a scuole professionali e master universitari in fase di realizzazione. L’evento si svolgerà nella mattinata del 28 marzo 2014, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi di L’Aquila.