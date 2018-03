AGRICOLTURA, ABRUZZO, NUOVO BANDO PER COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

IL BANDO. ABRUZZO. La Giunta regionale nel corso dell'ultima seduta ha approvato il Bando per la Misura 123 del Programma di Sviluppo Rurale "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" e specificatamente l'azione mirata alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La Misura 123 è rivolta alle imprese di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli (privati o consorzi) che dimostrano di vendere e collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata collocazione e di conseguenza remunerazione per le aziende agricole che cedono la materia prima. Si punta così al miglioramento e alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al fine di ottenere un più elevato livello di competitività delle imprese ed una più equa distribuzione del valore aggiunto a favore delle aziende agricole. Tra le spese ammissibili sono compresi anche l'adeguamento e la ristrutturazione dei fabbricati utilizzati nelle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti), stoccaggio delle scorte (compresi punti vendita aziendali e sale per la degustazione); acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti, macchinari ed attrezzature legati alle attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, compresi impianti per l'auto-produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale basati sull'impiego di fonti rinnovabili; acquisto, o adeguamento tecnologico, di impianti finalizzati all'introduzione di biotecnologie legate ai cicli produttivi aziendali; acquisto di macchine, attrezzature e veicoli per il trasporto dei prodotti agricoli o agroalimentari per il raggiungimento dei punti di vendita.