BANDITO SOLITARIO RAPINA SUPERMERCATO A CAPISTRELLO

CAPISTRELLO. Ha minacciato con un coltello il cassiere in uno dei supermercati del paese, per farsi consegnare l'incasso ed è riuscito a fuggire. Indagini dei carabinieri sono in corso per risalire al responsabile di una rapina compiuta ieri sera, a ridosso dell'orario di chiusura, a Capistrello (L'Aquila), nel supermercato In's di via Santa Barbara, nel centro del paese. L'uomo, è riuscito a fuggire a bordo di un'auto non ancora identificata. Il bandito, che si è introdotto in un momento in cui erano in corso i conteggi delle casse, avrebbe prelevato una parte consistente dell'incasso della giornata.