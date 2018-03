SPACCATA IN NEGOZIO ABBIGLIAMENTO PESCARA, BOTTINO 50MILA EURO

PESCARA. Sono circa cento i capi di abbigliamento portati via ieri sera dai ladri che hanno realizzato una spaccata ai danni del negozio Gaeta Abbigliamento tra via Nicola Fabrizi e via Trento, nel pieno centro di Pescara. Il valore del bottino, stando a quanto riferito alla polizia dalla vittima, e' di circa 50mila euro. E' durato tutto pochi secondi. Tre gli uomini entrati in azione, con il volto coperto, che hanno sfondato la vetrina con una Fiat Uno e poi sono fuggiti su un'Audi. Indagini in corso da parte del personale della squadra volante, diretta da Alessandro Di Blasio. Il noto negozio di Pescara non e' dotato di telecamere.