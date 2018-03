LAVORI IN STRADA DELLE FORNACI: UNA TRENTINA DI QUERCE A RISCHIO

CRONACA. PESCARA. Il consigliere comunale di Rc, Maurizio Acerbo, ha effettuato su segnalazione di alcuni cittadini della zona un sopralluogo in strada delle fornaci a Pescara.

I lavori in corso di allargamento e risistemazione della strada erano sicuramente necessari e da lungo tempo attesi, sottolinea il consigliere di minoranza che però esprime dubbi nel constatare che la strada è stata allargata «molto più del dovuto».

«Osservando la sezione della parte di strada già oggetto dell'intervento», spiega Acerbo, «ci si accorge immediatamente che proseguendo i lavori dovranno essere abbattute almeno 20-30 querce. Tale sacrificio di prezioso patrimonio arboreo appare anche scarsamente funzionale perché successivamente la strada comunque si restringerebbe. Ho chiesto copia del progetto agli uffici e invito sindaco e giunta a un approfondimento doveroso. Credo che sia opportuno rivedere il progetto. Compito del Comune è piantare alberi non abbatterli».