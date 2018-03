MOSCIANO SANT’ANGELO, CRISTINA CIANELLA CANDIDATO SINDACO

POLITICA. MOSCIANO SANT’ANGELO. È Maria Cristina Cianella la candidata sindaco della lista civica Mosciano Nostra. Venerdì sera nella sala consiliare del Palazzo Civico a Mosciano Sant’Angelo, è avvenuta la presentazione ufficiale della candidata a sindaco della lista civica. La lista civica Mosciano Nostra nasce dal sodalizio tra le componenti civiche di Nuovi Orizzonti per Mosciano e Alternativa per Mosciano, presentatesi separatamente nella scorsa tornata elettorale e ora decise a correre unite alle elezioni amministrative del prossimo 25 maggio. «Vogliamo portare una ventata di novità in comune non soltanto nelle persone, ma anche nel modo di amministrare la città», ha detto Maria Cristina Cianella nel corso della presentazione. «La nostra Mosciano ha bisogno di tornare a essere protagonista e i moscianesi si meritano un’amministrazione che li tenga in considerazione senza pensare a interessi privati, ma che operi in maniera trasparente in ogni suo atto, pensando alla crescita della città sotto tutti i punti di vista», ha sottolineato Cianella.