CALCIO: SASSI CONTRO PULLMAN PRIMAVERA VERONA NEL PESCARESE

MONTESILVANO. Sassi contro il pullman della squadra Primavera del Verona, nella notte, a Montesilvano. Ignoti hanno danneggiato il mezzo, che era parcheggiato di fronte all'hotel in cui alloggiava la squadra, nella zona dei grandi alberghi. Un vetro laterale è andato in frantumi. In ogni caso, il pullman è comunque potuto ripartire per Cepagatti (Pescara) dove nello stadio comunale è stato disputata la partita contro i giovani del Pescara. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.