DROGA: IN CASA PICCOLA CENTRALE SPACCIO, DUE ARRESTI A L'AQUILA

L’AQUILA. Una piccola centrale per lo spaccio di marijuana e' stata scoperta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile dell'Aquila in un'abitazione del capoluogo nella quale sono stati rinvenuti e sequestrati 650 grammi di droga pronta per lo spaccio. Due le persone arrestate: un ucraino con precedenti specifici e una giovane incensurata, entrambi studenti. La perquisizione domiciliare, in un appartamento nei presi di via Corrado IV, e' stata eseguita ieri. La marijuana, oltre che indosso all'arrestato, e' stata trovata un po' ovunque, ben nascosta, insieme a una bilancia di precisione. I due sono stati ristretti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di domicilio, a disposizione del pm Simonetta Ciccarelli, in attesa del rito direttissimo previsto per lunedi' prossimo. Nella casa presa in affitto vivono altri due studenti in corso di identificazione. Le loro posizioni saranno valutate successivamente.