SETTIMANA DEI BENI CULTURALI, PERSONALE DI ANTONIO GRAZIANI AL MEDIAMUSEUM

CULTURA. PESCARA. Sarà inaugurata sabato 9 aprile 2011 alle ore 17,30 presso il Mediamuseum di Pescara la mostra personale del pittore marsicano Antonio Graziani. La mostra, dal titolo Il Colore del silenzio, curata dal critico d’arte, Chiara Strozzieri, fa seguito a quelle tenute nel passato dall’artista ad Avezzano, Aielli, Celano, sempre con notevoli riscontri di pubblico e di critica, come stanno a dimostrare le numerose note critiche scritte sulla sua ricerca da studiosi del valore di Romolo Liberale, Vittoriano Esposito, Renato Minore, Ugo Maria Palanza, Emidio Di Carlo, Mario Lunetta ed altri. La personale di Pescara fa una panoramica sulle fasi di una ricerca portata a un graduale sintetismo, che oggi si manifesta attraverso uno schema ripetuto: quello del dettaglio ravvicinato all’osservatore con paesaggio finale in lontananza. Trattasi di un figurativo che strizza l’occhio alla gestualità informale nell’uso molto materico del colore. La mostra sarà aperta fino al 21 aprile in orario: dal lunedì al sabato ore 10,30-12,30 e 17,00-19,00. Ingresso libero. Catalogo gratuito in mostra. L'iniziativa è inserita nella Settimana dei Beni Culturali 2011. 08/04/11 13.12