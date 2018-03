TAGLIO TRIBUNALI MINORI, PROVINCIA CHIETI COORDINA IL TAVOLO PER LA DIFESA

POLITICA. CHIETI. La Provincia di Chieti assumerà il coordinamento di un tavolo per elaborare e sostenere proposte modificative della riforma della geografia giudiziaria, che prevede la soppressione dei Tribunali Minori di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Questo alla luce dello slittamento al 2018 della chiusura dei presidi, resosi necessario poiché i tribunali dell'Aquila e Chieti, ancora inagibili dopo il terremoto del 2009, non sono ancora pronti per ospitare tutti gli uffici. Lo annuncia il presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio. «Abbiamo deciso di condividere un progetto credibile - spiega Di Giuseppantonio - espressione dell’impegno di tutti i livelli di governo abruzzesi, degli ordini professionali e dei vari Comitati regionali e di intraprendere un percorso operativo che consenta una revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Questo però secondo criteri diversi da quelli adottati finora dal Governo, che non tengono conto affatto delle realtà territoriali bensì falciano servizi essenziali in nome della spending review. Sono due le priorità da seguire: al Senato chiederemo l’immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la revisione della geografia giudiziaria e contemporaneamente verificheremo la possibilità del mantenimento degli uffici giudiziari consentita dal decreto Milleproroghe».