L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS, RACCOLTA FIRME A PESCARA

POLITICA. PESCARA. Dopo la straordinaria attivazione della raccolta firme della scorsa settimana che ha portato a 43mila le firme raccolte dall’Altra Europa con Tsipras a livello nazionale, cominciano anche a Pescara i banchetti per la raccolta. L’obiettivo è infatti quello di superare quota 150mila entro il 15 di aprile, data ultima per la presentazione delle liste. A differenza dei partiti già presenti in Parlamento, per partecipare alle elezioni la lista «L’Altra Europa con Tsipras» deve raccogliere in un mese 150.000 firme, di cui almeno 3000 in ogni regione, anche le più piccole.

Il comitato di Pescara raccoglierà le firme domenica 23 marzo in Piazza Primo Maggio a Pescara (ore 10,30-13 e 15,30-19).