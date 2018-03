UROLOGIA VASTO, LA MEDICINA INCONTRA L’ARTE

VASTO. La medicina incontra l’arte a Vasto per sperimentare nuove forme terapeutiche. Questo il senso del progetto che prende il via oggi presso l’unità operativa di Urologia dell’Ospedale “San Pio”, dove sono approdati artisti e allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera che per due settimane animeranno un’attività formativa sicuramente non convenzionale. Doppia la valenza dell’iniziativa, intitolata “Artisti utili”, che mira da un lato a offrire agli studenti l’occasione per sperimentare il valore aggiunto di uno stage effettuato in un luogo di cura, e al personale la possibilità di migliorare la relazione con i pazienti, i loro familiari e gli altri operatori attraverso l’educazione ad azioni creative che rendono più armonico l’ambiente. Non a caso gli allievi di Brera sono iscritti al corso di Terapeutica Artistica, una specializzazione che associa l’arte alla pratica riabilitativa e rigenerativa, approdando a forme di cura che cercano il benessere psico-fisico di un individuo, ancorché malato. A partire dal 24 marzo e fino al 4 aprile, nell’unità operativa, diretta da Luigi Schips, si terranno lezioni finalizzate a sperimentare metodologie formative di tipo artistico finalizzate a una migliore conoscenza di sé, del proprio corpo, e a promuovere la pratica artistica come supporto delle azioni di cura. Alla parte teorica seguirà un laboratorio che porterà alla realizzazione di un’opera condivisa, con il coinvolgimento di studenti, docenti, operatori sanitari, pazienti e famigliari. Per la giornata conclusiva del progetto, giovedì 3 aprile, è stato organizzato, a partire dalle ore 16, un evento aperto al pubblico e ai rappresentanti delle istituzioni per la presentazione dell’opera realizzata e dei protagonisti che hanno partecipato allo stage e al laboratorio.