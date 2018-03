SICUREZZA STRADALE: SABATO CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Prevenire i rischi legati all'abuso di alcol e promuovere uno stile di vita sano e responsabile. E' l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione #Staseraguidoio rivolta ai giovani e messa in campo dalla Croce Rossa Italiana. L'appuntamento a Pescara e' per sabato 22 marzo, in piazza Unione, inizio corso Manthone', dalle 22 alle 3. Si tratta di uno degli incontri che si svolgeranno nel corso dell'intero anno. Nello specifico, e' prevista la somministrazione di alcol test gratuiti e l'informazione riguardo gli attuali tassi alcolemici previsti dalla normativa italiana vigente. «Molti giovani - sottolinea in una nota Matteo Mattioli, commissario della Croce Rossa di Pescara - sono vittime di comportamenti errati alla guida come alta velocità, guida distratta e mancato rispetto del codice della strada e abuso di alcol . Questi sono i punti focali sui quali si incentrerà l'attività di Educazione alla Sicurezza Stradale intervenendo in primis nelle scuole di ogni ordine e grado, nei luoghi di aggregazione giovanile, nelle autoscuole. Fautori e promotori dell'attività saranno gli animatori di Educazione alla Sicurezza Stradale ma non solo, questa mission è affidata anche a tutti i volontari intenzionati a promuovere il cambio di mentalità»