TASK-FORCE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI, MULTE A SAN SALVO

SAN SALVO. In meno di un mese la speciale task-force ambientale del Comune di San Salvo ha elevato 60 verbali da 160 euro per mancata raccolta differenziata e abbandono dei rifiuti. Diverse telecamere mobili, che funzionano anche in modalità notturna, sono state collocate in punti strategici della città che consentono di controllare il territorio comunale e individuare chi deposita i rifiuti in maniera incivile e indiscriminata. Si tratta di telecamere di nuova generazione che si attivano in maniera automatica.