TRE ORDIGNI BELLICI SCOPERTI ALL'AQUILA DURANTE DEMOLIZIONE

L'AQUILA. Tre ordini bellici sono stati trovati in un garage condominiale di una palazzina in via Francesco Paolo Tosti, all'Aquila, al civico 29, durante le operazioni di sgombero dello stabile prima della demolizione a causa della ricostruzione post-sisma. Da quanto si è appreso, si tratta di una bomba a mano e di due da esercitazione, queste ultime innocue. Sul posto, la squadra Volante del capoluogo coordinata dal responsabile Enrico Rendesi, in attesa dell'intervento degli artificieri.