INCENDI: A FUOCO MICROCAR, FURGONE E MOTO A CATIGNANO

CATIGNANO. Tre mezzi sono andati a fuoco questa mattina a Catignano. Le fiamme sono partire da una microcar, probabilmente scaturite dall'impianto elettrico. Il conducente se n'e' accorto e si e' fermato in strada nei pressi di un furgone per mettersi in salvo e il rogo si e' propagato subito anche al furgone, al cui interno era sistemata una vecchia moto, anch'essa andata a fuoco. I danni complessivi sono stimati attorno ai 7000 euro. Sul posto, in via Dante Alighieri, i carabinieri della compagnia di Penne, agli ordini del capitano Massimiliano Di Pietro.