DROGA: EROINA NASCOSTA NEL TRONCO D'ULIVO, ARRESTATO TUNISINO

COLONNELLA. La droga era nascosta nel tronco scavato dell'ulivo. Era nelle aperte campagne di Colonnella (Teramo) che un tunisino di 34 anni, ultimamente, riceveva clienti a cui cedere eroina. L'ultimo appuntamento, quello che ha fatto scattare le manette ai suoi polsi, l'ha avuto ieri. Khalil Ghezail, aveva dato appuntamento ad un tossicodipendente di 28 anni Bellante (Teramo) a Martinsicuro. Poi da qui si sono spostati in auto nelle campagne colonnellesi, in contrada San Martino. I residenti da un po' di tempo avevano notato un anomalo via vai di gente, in determinate ore del giorno, non del posto ed hanno avvertito i carabinieri. I militari si sono appostati quando hanno visto arrivare l'auto con il tunisino che e' sceso e, poco dopo, ha tirato fuori la dose per il tossicodipendente che e' stato segnalato alla prefettura. Le manette sono scattate subito. Il tronco d'ulivo e' stato perquisito e all'interno erano nascosti altri 5 grammi di eroina.