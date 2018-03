TAMPONA UN AUTOBUS DELL'ARPA, GRAVE UN 65ENNE

PRATOLA PELIGNA. Tampona un autobus dell'Arpa pieno di studenti e rimane gravemente ferito. Protagonista un 65enne di Sulmona che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, mentre i viaggiatori del pullman, compreso l'autista, sono rimasti illesi.

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11,00 lungo la Statale 17, davanti l'istituto Agrario di Pratola Peligna. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Dai primi rilievi effettuati dalla polizia stradale di Sulmona e dalle testimonianze raccolte, sembrerebbe che l'autobus fosse in sosta per far scendere gli studenti, sul ciglio della strada, dove manca una vera e propria area per la fermata dei bus in sicurezza, quando é sopraggiunta l'auto che viaggiava sulla stessa corsia, che lo avrebbe tamponato. Sul posto oltre alla polizia stradale di Sulmona anche il personale dell'Anas per ristabilire la viabilità. Per circa due ore si è viaggiato a senso unico alternato.