CRUI, MEDAGLI ALL’EX RETTORE DI ORIO

ROMA. La Crui - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane ha consegnato ieri al professor Ferdinando di Orio – già rettore dell’Università dell’Aquila - la medaglia ricordo per «testimoniare, in modo simbolico, l’impegno e l’intelligenza con cui ha onorato l’incarico di Rettore al servizio dell’Università dell’Aquila e dell’intero Sistema Universitario italiano».



Di Orio, nel ritirare la medaglia ricordo, è intervenuto ringraziando la Crui anche per il sostegno avuto dall’Ateneo aquilano nel terribile momento del terremoto.



«Non posso negare», ha dichiarato di Orio alla fine della cerimonia, «di aver provato una certa emozione nel ricevere questo riconoscimento alla fine della mia esperienza nella Conferenza dei Rettori dell’Università Italiane. Ringrazio tutti i colleghi rettori, con i quali ho lavorato sempre con spirito di piena collaborazione. Nello stesso spirito, auguro alla Crui di rappresentare in modo sempre più efficace le istanze di tutto il sistema universitario italiano nei confronti non solo del suo naturale interlocutore, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma anche di tutti i ministeri economici, proprio in ragione del ruolo strategico che l’Università può e deve svolgere nel quadro generale dell’innovazione democratica del Paese».