RUBATI 26 TOMBINI E CAVI ELETTRICI A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Ventisei tombini in ghisa e mille metri di cavi elettrici della pubblica illuminazione sono stati rubati, nelle scorse notti, in diverse strade di Montesilvano e Montesilvano Colle, per un danno complessivo di circa 15 mila euro. Le strade in questione sono già state messe in sicurezza dal personale del Comune. Il danno non è coperto da assicurazione. Sui furti indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, che invitano i cittadini a collaborare e a segnalare persone o mezzi sospetti al 112.