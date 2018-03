AMBIENTE E RIFIUTI, CONVEGNO DEL M5S A SPOLTORE

IL CONVEGNO. SPOLTORE. Il Movimento 5 Stelle di Spoltore organizza un convegno sulla gestione ambientale in Abruzzo. Il convegno si terrà venerdì 21 marzo 2014 alle 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Spoltore. Parteciperanno i deputati Salvatore Micillo, Carlo Sibilia e Gianluca Vacca del M5S. Tra i relatori sarà presente Sara Marcozzi candidata presidente della regione Abruzzo per il M5S. Saranno inoltre presenti Augusto De Sanctis, del forum Abruzzese dei movimenti per l’Acqua e Carlo Spatola Mayo, consigliere comunale del M5S di Spoltore nonché dipendente ARTA. Salvatore Micillo è uno dei promotori e primo firmatario del disegno di legge recante modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro. Carlo Sibilia è un deputato del Movimento 5 Stelle ed è segretario della III commissione Affari esteri e comunitari. Si occupa di temi economici e sociali.

Gianluca Vacca è uno degli attivisti storici del Movimento 5 Stelle abruzzese e ora deputato. Residente a Spoltore, ha partecipato alle elezioni comunali di Spoltore nel 2012 In parlamento si occupa di temi connessi alla cultura e alla scuola. Durante il convegno verrà presentata una ricognizione sui siti inquinati abruzzesi prodotta da un gruppo di lavoro del Movimento 5 Stelle.