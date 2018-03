PONTE DI PINETO. TROVATA COPERTURA ECONOMICA

PINETO. Buone nuove per i residenti e non solo del Quartiere dei Fiori. Il Comune di Pineto nella mattinata di ieri ha infatti comunicato di aver trovato la copertura economica per i lavori di ripristino del ponte (situato a ridosso dello stadio Comunale e che collega il popoloso quartiere alla Sp28), rimasto chiuso dallo scorso dicembre a seguito dell’alluvione che oltre tre mesi fa mise a dura prova buona parte del territorio pinetese. Nonostante la competenza non spetti prettamente al Comune, lo stesso accogliendo l’appello dei numerosi residenti e non del quartiere ha deciso di far fronte alla problematica accollandosi cosi l’onere dei lavori. Nei prossimi giorni si procederà quindi alla relativa gara d’appalto e, in seguito, all’affidamento dei lavori. «Sono certo che i numerosi residenti e non solo saranno molto felici di questa notizia», dichiara Danilo Spezialetti, tra i promotori della raccolta firme per il ripristino della viabilità sul ponte, che aggiunge: «Per quanto riguarda la tempistica, l’estrema sensibilità e disponibilità dimostrata dal commissario prefettizio Pierpaolo Pigliacelli nei confronti della problematica relativa al ponte del Quartiere dei Fiori ci lascia ben sperare. Il nostro auspicio - conclude Spezialetti - è che la viabilità venga ripristinata al più presto, magari entro il mese di aprile».