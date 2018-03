SCUOLA: 45 STUDENTI ITI TERAMO IN GARA A OLIMPIADI DI STATISTICA

TERAMO .Quarantacinque studenti delle classi quinte specializzazione informatica dell'Iti di Teramo sono in gara alle Olimpiadi di Statistica 2014 che si concluderanno domani. Complessivamente sono in gara circa 60 scuole in tutta Italia per oltre 3000 studenti impegnati e le gare delle Olimpiadi di Statistica si svolgono contemporaneamente presso strutture universitarie o sedi regionali dell'Istat o negli Istituti scolastici con una ampia aula informatica dove sara' presente almeno un tutor della Societa' Italiana di Statistica. La piattaforma Moodle all'inizio della prova avviera' un count down di 40 minuti per la fase delle eliminatorie (su base regionale), al termine dei quali la prova viene automaticamente chiusa e spedita al server che elaborera' i risultati. Il comitato Olimpico avviera' la fase delle finali su base nazionale. La piattaforma Moodle, in questo caso, all'inizio della prova delle finali avviera' un count down di 30 minuti, al termine dei quali la prova viene automaticamente chiusa e spedita al server che elaborera' i risultati. Nei giorni seguenti il comitato olimpico stilera' le graduatorie finali pubblicizzando i risultati alle scuole.