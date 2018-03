ORSOGNA, VENERDÌ L’INAUGURAZIONE DEL PARCO DEL SORRISO

ORSOGNA. Il parco giochi della Pineta di Orsogna (Chieti) sarà intitolato “Parco del Sorriso” in una cerimonia che si svolgerà venerdì prossimo, 21 marzo, alle ore 10. L’area sarà dedicata, in particolare, ai “Bambini di Bullenhuser Damm”: si tratta di 20 piccoli ebrei di varia nazionalità, compreso il napoletano Sergio De Simone, infettati e assassinati dai nazisti nel 1945 in Germania. Con la denominazione “Parco del Sorriso” gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo di Orsogna, con la dirigente scolastica Lucilla Taraborelli e le insegnanti Annalisa Ciancio e Lucia Carpineto, intendono ricordare tutti i bambini ai quali le guerre e i genocidi “hanno strappato la primavera della vita, rubando per sempre il loro sorriso”. All’iniziativa della scuola ha aderito subito l’Amministrazione comunale che ha messo a disposizione il parco di via Raffaele Paolucci.